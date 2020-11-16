11:38 16 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.33
  • EUR91.32
Поиск

Кандидат от оппозиции Майя Санду победила на выборах президента Молдавии

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
Получить короткую ссылку
66 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/10/1031290966.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201116/1031290995/Kandidat-ot-oppozitsii-Mayya-Sandu-pobedila-na-vyborakh-prezidenta-Moldavii.html

Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу во втором туре выборов президента республики, сообщает РИА Новости по данным ЦИК страны.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Выборы президента в Молдавии: республику ждет второй тур

Санду набрала 56,28% голосов после обработки 100% протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, отмечает ЦИК.

В воскресенье 15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

ЦИК Молдавии обработал все протоколы с избирательных участков внутри страны. Санду лидирует на выборах президента с 56,28% голосов, за Додона проголосовали 43,72% избирателей.

В целом же ЦИК обработал 98,69 % протоколов. До сих пор продолжается работа избирательных участков в США и Канаде.

Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Меня радует то, что не огорчает": каким был Армен Джигарханян
В Берлине эвакуировали 7,5 тысячи человек из-за бомбы времен Великой Отечественной
График веерных отключений в Абхазии
График отключений электричества в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться