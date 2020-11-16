Кандидат от оппозиции Майя Санду победила на выборах президента Молдавии

Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу во втором туре выборов президента республики, сообщает РИА Новости по данным ЦИК страны.

Санду набрала 56,28% голосов после обработки 100% протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, отмечает ЦИК.

В воскресенье 15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

ЦИК Молдавии обработал все протоколы с избирательных участков внутри страны. Санду лидирует на выборах президента с 56,28% голосов, за Додона проголосовали 43,72% избирателей.

В целом же ЦИК обработал 98,69 % протоколов. До сих пор продолжается работа избирательных участков в США и Канаде.

Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.