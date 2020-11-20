Минобороны России рассказало о ходе формирования гуманитарного центра в Карабахе

В работе центра задействованы ресурсы Министерства обороны, МЧС, МИД, Пограничной службы ФСБ России и других ведомств РФ.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом передает РИА Новости.

По словам Конашенкова, режим прекращения огня по-прежнему соблюдается по всей линии соприкосновения.

"В целях решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в городе Степанакерт формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Первая группа российских военнослужащих из состава Центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерт", - сказал Конашенков.

13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что для помощи жителям Карабаха будет создан межведомственный Центр гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.

В работе центра задействованы ресурсы Министерства обороны, МЧС, МИД, Пограничной службы ФСБ России и других ведомств РФ.