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Турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан

© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
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Парламент Турции 17 ноября одобрил указ президента республики Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан, сухопутные войска завершили подготовку, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламент Турции 17 ноября одобрил указ президента республики Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

© Sputnik / Максим Блинов
Рейтинг миротворческой операции в Нагорном Карабахе

"В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку", - цитирует Акара агентство Anadolu,

Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.


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