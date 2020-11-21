Первый гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Нагорный Карабах

Колонна грузовиков МЧС России прибыла в Степанакерт. Специалисты российского министерства продолжают осмотр зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни, Аскеране и других городах и селах республики.

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Первая колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативной группы МЧС.

"Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ", - сказали в МЧС.

Накануне стало известно, что МЧС России направит в Нагорный Карабах две автоколонны с гуманитарной помощью. Всего планируется доставить 345 тонн грузов.

Специалисты российского министерства продолжают осмотр зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни, Аскеране и других городах и селах республики. Они уже обследовали 43 населенных пункта, в которых выявили более двух с половиной тысяч поврежденных строений. Из них 280 уничтожены полностью.