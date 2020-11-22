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Цену на "Спутник V" объявят на следующей неделе и она будет ниже чем у западных вакцин

© Foto / Виктор Толочко
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (877)
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"Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в мире, основанная на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека.

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Цена на российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса будет объявлена на следующей неделе, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом передает РИА Новости.

"Цена "Спутник V" будет объявлена на следующей неделе", - сказал представитель фонда.

Ранее в воскресенье официальный Twitter-аккаунт российской вакцины сообщил, что стоимость "Спутник V" будет значительно ниже, чем у вакцин, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna.

В сообщении отмечалось, что объявленная стоимость вакцины Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25-37 долларов за дозу фактически означает, что их стоимость составит 39 долларов и 50-74 доллара на человека соответственно. Для вакцин "Спутник V", Pfizer и Moderna необходимы две дозы на человека.

© Foto / Facebook/Владимир Круглый
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"Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в мире, основанная на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в России продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92процентов.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (877)

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