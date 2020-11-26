Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ

Сенат Франции в среду 25 ноября абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

СУХУМ, 26 ноя -Sputnik. Парламент Азербайджана предложил правительству страны обратиться в ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает РИА Новости.

Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.

"Милли Меджлис (парламент - прим.) предлагает правительству Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении, принятом в четверг на заседании Милли Меджлиса в знак протеста против резолюции, принятой сенатом Франции.

Также Парламент Азербайджана призывает правительство "пересмотреть и глубоко проанализировать" политические и экономические отношения с Францией после резолюции по Карабаху.

"Заявление, подписанное 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, положило конец нагорно-карабахскому конфликту. Это трехстороннее заявление означает выполнение четырех резолюций, принятых СБ ООН, которые поддержала и Франция. Указанное заявление также обеспечило выполнение документов, принятых другими авторитетными международными структурами. Милли Меджлис напоминает, что новые реалии должны быть приняты всеми", - говорится в заявлении парламента Азербайджана.

Документ был вынесен на голосование и принят.