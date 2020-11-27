Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента с принятием новой конституции

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при новой конституции страны президентом работать уже не будет, сообщает Sputnik Беларусь.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", - приводит слова Лукашенко агентство.

Он также заявил, что никогда не допустит того, чтобы, "принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал". "Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", - сказал Лукашенко.

Ранее он заявлял, что проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение в начале 2021 года. Как уточнял глава государства, готовится уже третья редакция, поскольку две предыдущие его не устроили. По словам Лукашенко, новый Основной закон должен отражать единое видение будущего Белоруссии. Он подчеркивал, что белорусский народ решит, какой будет новая Конституция.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Также проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.