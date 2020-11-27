В России ввели единый телефонный номер 122 для дозвона медикам по COVID

По новому номеру будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит необходимую информацию и консультацию, а если потребуется – соединит с поликлиникой, скорой и другими службами.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Единый телефонный номер по коронавирусу 122 вводится в регионах России для удобства дозвона граждан до медиков, сообщает РИА Новости. Об этом сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов о ходе выполнения поручений президента.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков.

"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы", - уточнил Чернышенко.

По новому номеру будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит необходимую информацию и консультацию, а если потребуется – соединит с поликлиникой, скорой и другими службами.

Вице-премьер отметил, что, согласно проведенному в регионах мониторингу, телефонные звонки в медицинские учреждения и колл-центры в основном связаны с вызовом врача на дом, скорой помощи или получением консультации по телефону. При этом время ожидания ответа оператора в разных регионах варьируется от одной минуты до 20 и более.

По данным Общероссийского народного фронта, труднее всего дозвониться до скорой в Дагестане, Хакасии, Воронежской, Иркутской и Новосибирской областях. Также проблемы с кол-центрами выявили в Омской области, Забайкалье, Республике Алтай, Алтайском и Хабаровском краях.

Вместе с этим, ситуация с временем ожидания улучшилась в Иркутской области, Алтайском крае, Омской и Томской областях, а также в других субъектах России, которые организовали работу колл-центров.

Чернышенко добавил, что в перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с COVID.