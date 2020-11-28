В поисках альтернативы: какие российские сайты заменят YouTube и Facebook

В ноябре группа депутатов и сенаторов выступила с законодательной инициативой о частичной или полной блокировке иностранных интернет-платформ как ответ на цензуру российских СМИ.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Эксперты оценивают вероятность принятия законопроекта и ограничения доступа к Twitter, YouTube и Facebook как высокую. Об отечественных альтернативах этим ресурсам, читайте в материале Кирилла Каримова для РИА Новости.

Видеохостинг

Попытки сделать "российский YouTube" предпринимались не раз. Самый известный — Rutube, разработанный в конце нулевых. Сейчас от прежней концепции уже ничего не осталось, на сайте размещают только лицензированные фильмы, программы, сериалы и прочее. На Rutube даже нельзя смотреть ролики без регистрации, что не добавляет удобства и популярности платформе.

Зато видеоконтент активно развивается во "ВКонтакте", хотя там это никогда не было основным функционалом. В результате видео в этой соцсети представляет собой своеобразный "винегрет" из роликов, в том числе размещенных на сторонних ресурсах.

Но жизнь не стоит на месте и недавно во "ВКонтакте" появился сервис "Клипы" как ответ на китайский TikTok.

"Яндекс" подошел к проблеме импортозамещения гораздо масштабнее. Фактически сейчас параллельно существуют два больших проекта, ориентированных на создание полноценного аналога YouTube. Первый — это видеоблоги на платформе "Яндекс.Дзен". Соответствующий контент активно продвигают в рекомендательной ленте, а блогерам предлагают программу монетизации.

Второй проект — "Яндекс.Эфир". Сервис гораздо ближе к YouTube, а местами очень на него похож. На платформу активно привлекают популярных блогеров, надеясь, что вместе с ними в "Эфир" придет и их многомиллионная аудитория.

Сервис микроблогов

Стоит признать, что в России так и не удалось сделать аналог сервиса микроблогов Twitter, в отличие, например, от Китая, где процветает Sina Weibo, по популярности превзошедший американский оригинал.

Сейчас уже мало кто помнит, но в 2012-м Mail.ru Group представила сервис Futubra, который должен был стать альтернативой Twitter. Жизнь площадки оказалась скоротечна — микроблог от Mail.ru не проработал года и был официально закрыт в конце того же 2012-го.

Кстати, официально российский микроблог есть и он очень популярен. Еще в 2010-м "ВКонтакте" перевели "Стену" на странице пользователей в этот режим, хотя и без ограничения по знакам. Тогда это у многих вызвало возмущение, вылившееся в кампанию #ДуровВерниСтену. Павла Дурова в VK уже нет шесть лет, а вот "микроблог" остался. И к нему все привыкли.

Социальная сеть

Казалось бы, социальная сеть Марка Цукерберга в России по ряду причин не самая популярная платформа. Так, по данным исследовательской компании Mediascope, ежемесячная аудитория Facebook в сентябре — 36,9 миллиона, тогда как у "Одноклассников" — 46,3. Однако Facebook отличается глубокой интеграцией в сервисы, которые принадлежат корпорации — Twitter, Instagram и WhatsApp. Поэтому у их пользователей проблемы возникнут даже в случае частичной блокировки Facebook.

Отечественные альтернативы "мордокниге" — это суперпопулярные VK или "Одноклассники", но у них своя специфика, которая может не понравиться консервативным пользователям американского ресурса. Впрочем, многие обращаются ко всем площадками сразу, везде находя полезное для себя.

"ВКонтакте" остается самой популярной "классической" социальной сетью России — ее ежемесячная аудитория в сентябре оценивалась в 72,7 миллиона человек. В мировом рейтинге Alexa площадка занимает 22-ю строчку.

Компания сделала многое, чтобы человек максимально долго находился на самом сайте, не переходя на сторонние ресурсы. Так, за последние годы "ВКонтакте" запустил сервис подкастов для любителей аудиоконтента. Во многом функционал VK превосходит Facebook, в котором есть множество ограничений.

"Одноклассники" вряд ли заменят Facebook — у этой соцсети узкая направленность, а средний возраст пользователя — 55+. Иными словами, аудитория у площадки устоявшаяся, консервативная. Поэтому Mail.ru Group (владелец платформы) не спешит за модными трендами, осторожно внедряя нововведения.

Наконец, можно вспомнить "Живой Журнал", который до сих пор функционирует, хоть и растерял былую популярность: среднемесячная посещаемость — 9,8 миллиона. Как раз из ЖЖ в десятые годы пользователи и авторы массово "эмигрировали" в Facebook — этому способствовали устаревший дизайн и ряд скандалов. Зато сайт с 2016 года полностью принадлежит российской Rambler Group, а значит, ничто не помешает его модернизировать.