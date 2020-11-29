Протесты и задержания: что происходит в Минске

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, сразу после выборов президента. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Белорусские силовики начали задержания участников несанкционированной акции, которая проходит в Минске.

На сегодня оппозиция запланировала так называемый "Марш соседей" в "дворовом формате". Сообщалось, что в центр Минска стянули спецтехнику, усилили состав правоохранителей. Закрыты пять станций метро, интернет работает с перебоями.

Акция протеста проходит и в пригороде белорусской столицы. Там, как сообщают СМИ, силовики применили против митингующих газ и выстрелили в воздух.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.

Протесты продолжаются до сих пор, самые масштабные проходят по воскресеньям. При разгонах митингующих силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Как заявляли белорусские правоохранители, в последнее время протесты радикализировались и переместились с улиц во дворы.