Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности

У украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Девятилетний мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме крошечную золотую бусину, возраст которой может достигать трех тысяч лет, сообщает РИА Новости, со ссылкой на сайт Temple Mount Sifting Project.

У украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка. При этом бусина сохранилась в неплохом состоянии. Археолог, которому показали находку, сначала даже решил, что это современный предмет.

Оказалось, что бусину создали во времена Первого Храма (Храм Соломона, существовавший с 950 по 586 год до нашей эры. — ред.).

Ученые отмечают, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.