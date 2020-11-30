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Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности

© Sputnik / М. Юрченко
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У украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка.

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Девятилетний мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме крошечную золотую бусину, возраст которой может достигать трех тысяч лет, сообщает РИА Новости, со ссылкой на сайт Temple Mount Sifting Project.

У украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка. При этом бусина сохранилась в неплохом состоянии. Археолог, которому показали находку, сначала даже решил, что это современный предмет.

Оказалось, что бусину создали во времена Первого Храма (Храм Соломона, существовавший с 950 по 586 год до нашей эры. — ред.).

Ученые отмечают, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.


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