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Названо условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку

© AFP 2019 / OLEXANDER ZOBIN
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (883)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201201/1031379837/Ekspert-nazvala-uslovie-peredachi-antitel-k-COVID-19-ot-materi-k-rebenku.html

Ранее в Роспотребнадзоре выяснили, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребенку при грудном вскармливании, но они быстро разрушаются, поэтому ребенок защищен только пока получает грудное молоко, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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"Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются. Поэтому ребенок теоретически может иметь какую-то защиту от COVID-19, пока получает грудное молоко", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что случаи регистрации антител к коронавирусу у здоровых младенцев, рожденных от матерей, перенесших COVID-19, известны.

Обычно наблюдаемое быстрое снижение титров антител к коронавирусу у таких новорожденных свидетельствует именно о том, что это материнские антитела, пояснила эпидемиолог.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (883)

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