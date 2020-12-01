Названо условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку

Ранее в Роспотребнадзоре выяснили, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребенку при грудном вскармливании, но они быстро разрушаются, поэтому ребенок защищен только пока получает грудное молоко, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом сообщает РИА Новости.

"Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются. Поэтому ребенок теоретически может иметь какую-то защиту от COVID-19, пока получает грудное молоко", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что случаи регистрации антител к коронавирусу у здоровых младенцев, рожденных от матерей, перенесших COVID-19, известны.

Обычно наблюдаемое быстрое снижение титров антител к коронавирусу у таких новорожденных свидетельствует именно о том, что это материнские антитела, пояснила эпидемиолог.