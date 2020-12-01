Разминирование местности и восстановление линий электропередач в Нагорном Карабахе

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают инженерную разведку и разминирование местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Саперы очистили от взрывоопасных предметов участок местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад, восстанавливающих высоковольтную линию электропередач, разрушенную во время боевых действий. Также российские миротворцы обеспечивают безопасность и оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, связи, газопровода и трансформаторных подстанций.

За прошедшие сутки в Нагорном Карабахе восстановлены три опоры ЛЭП, 1,2 тысячи метров газопровода, более 1,5 тысячи метров линий связи, а также две трансформаторные подстанции.