Лавров предупредил о последствиях вывода российских миротворцев из Приднестровья

Накануне избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что российских миротворцев нужно вывести из Приднестровья и оставить вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Приднестровье грозит серьезными инцидентами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с решениями группы "5+2", одобренными ОБСЕ.

"И они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным для того, чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта", – сказал министр.

Кроме того, есть вторая группа российских военнослужащих – объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне.

"И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами", – добавил Лавров.

Накануне избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что российских миротворцев нужно вывести из Приднестровья и оставить вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Реакция Кремля была незамедлительной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в регионе.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.