Ozon назвал самые популярные книги десятилетия в России

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Российский маркетплейс Ozon составил топ-10 самых продаваемых книг в интернете за последние 10 лет.

"Самая продаваемая книга десятилетия - "Хочу и буду" психолога Михаила Лабковского. С момента выхода в 2017 году на Ozon ее купили больше 100 тысяч раз", - отмечается в релизе.

Второе место в топе заняла книга "7 навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови. За десять лет наблюдений она единственная не выходила из топа и пользовалась стабильно высоким спросом на протяжении всего периода.

Третьей в топ-10 стала книга "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской. Четвертое место присвоили книге "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, которая стала лидером по продажам на Ozon среди художественных книг.

В середине списка, на пятом и шестом местах соответственно находятся книги "Пиши, сокращай" совместного авторства Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой и "После трех лет уже поздно" Масару Ибуки. На седьмом месте - книга "Подсознание может все" Джона Кехо, далее следует "Альбом по развитию речи для самых маленьких" Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой. Две последние строчки топ-10 по версии Ozon заняли "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" Адель Фабер и Элейн Мазлиш.

Согласно релизу, общее количество заказов с книгами на Ozon за десять месяцев 2020 года выросло на 40% год к году, а продажи документальной прозы (нон-фикшн) в последние пять лет увеличились в 2,5 раза по сравнению с периодом 2010-2015 годов.