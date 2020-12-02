Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

Вакцинация уже началась среди представителей групп риска, в которые входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, а также пожилые люди и те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, гипертонией.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.

"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска — это врачей и учителей", — сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны.

Путин попросил начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в конце следующей недели. Голикова осторожно предложила сначала доложить о готовности, но нет. "Давайте вы не доложите, а начнете". pic.twitter.com/ZUnyVEWCOO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 2, 2020

Как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что проводить вакцинацию от COVID-19 будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.

Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).