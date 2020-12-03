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Стало известно, о чем чаще всего просят Деда Мороза в этом году

© AFP 2019 / OLIVIER MORIN
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На почте Деда Мороза замечают, что в этом году практически в два раза выросло число заказных писем, люди хотят точно знать, что их послание дошло.

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Здоровья и скорейшего окончания пандемии просят в письмах Деду Морозу в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя почтового отделения вотчины волшебника в Великом Устюге Наталью Медведкову.

"Сейчас все чаще стали писать, чтобы Дед Мороз не болел, стало больше пожеланий здоровья всем и чтобы пандемия закончилась", - рассказала Медведкова.

По ее словам, на 1 декабря почта Деда Мороза получила более 3,8 миллиона писем, при этом в день присылают от 900 до трех тысяч писем, а основной поток, как правило, пойдет ближе к концу декабря.

"Чаще всего просят телефоны, конструкторы LEGO и куклы LOL, также популярна крупная техника: синтезаторы, велосипеды, гироскутеры, недавно к желаемым подаркам прибавились пижамы кигуруми и акула из IKEA", - сказала Медведкова.

Взрослые, по наблюдению почтовой службы Деда Мороза, примерно в пропорции 50 на 50 пишут о материальных и нематериальных желаниях. Из желаемых благ, добавляет руководитель почты, традиционно просят квартиры, машины и уже чуть меньше путешествия.


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