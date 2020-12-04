"Карательная акция": за что задержали стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews

Согласно уголовному кодексу Латвии, наказание за статью о нарушении санкций может быть от денежного штрафа до тюремного заключения.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Служба госбезопасности Латвии 3 декабря провела обыски, допросы и изъяла оргтехнику у авторов, публиковавшихся в том числе на российских порталах Baltnews и Sputnik Латвия. Сотрудниками СГБ были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде и неразглашении шесть латвийских авторов, в том числе бывший главный редактор Baltnews.lv Андрей Яковлев, публицист Владимир Линдерман, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, сообщает Sputnik Латвия.

В СГБ Латвии отметили, что эти процессуальные действия были проведены в рамках уголовного процесса, начатого 16 января 2020 года по статье 84 УК Латвии, части первой: о нарушении санкций, введенных Евросоюзом и другими международными организациями, и национальных санкций, введенных Латвией. При этом речь идет о санкциях, наложенных персонально на генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в 2014 году. А пишущие для этих СМИ латвийские журналисты даже не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию в интервью РИА Новости, подчеркнул, что санкции, которые были применены к отдельной персоне, и ограничения против российских организаций и компаний - не одно и то же.

Он подтвердил, что санкции ЕС распространяются на него персонально, как на частное лицо. Но МИА "Россия сегодня", куда входит в том числе информационное агентство Sputnik, под санкциями не находится.

"Казалось бы, элементарно. Латвия хочет быть, что называется, святее Папы и толкует персональные санкции как санкции против организации. Есть в этом какая-то злонамеренность", - отметил Киселев.

Он призвал латвийские власти прекратить преследовать собственных граждан, которые ничего дурного не делали. Ведь выходит, что журналистов и общественных деятелей наказывают просто за то, что они реализовали свое право на самовыражение.

В МИД России также осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

По данным Sputnik Латвия, наказание за статью о нарушении санкций может быть от денежного штрафа до тюремного заключения. Юристы агентства подключились к разрешению этой ситуации.