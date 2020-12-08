Связь таинственной болезни в Индии с пандемией коронавируса не подтвердилась

Вспышка неизвестного заболевания в Индии началась 6 декабря, один человек скончался, а общее число заболевших уже превысило 800 человек.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Загадочная болезнь, вспышка которой началась в городе Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш, не связана с пандемией коронавируса, ее причиной, предположительно, могло стать загрязнение воды, заявил Долла Джоши Рой, инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари. Об этом сообщает РИА Новости.

Вспышка неизвестного заболевания в городе и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Вследствие заболевания скончался один человек, общее число заболевших, по словам инспектора, превысило 800 человек. Среди симптомов болезни - головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку.

"Мы подозреваем загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями, пестицидами", - сказал Рой.

По его словам, власти все еще пытаются установить причину заболевания. Заболевшие прошли компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирус, однако выяснилось, что болезнь не связана с COVID-19.

"До сих пор КТ и ПЦР-тесты показали отсутствие (у заболевших) COVID-19. Следовательно, между этими заболеваниями нет никакой взаимосвязи", - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что районы, где зарегистрированы случаи болезни, находятся в "психологическом кризисе", власти пытаются справиться с паникой среди населения посредством эффективной коммуникации.

По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Издание Times of India сообщало, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.