Санитарные правила в условиях COVID-19 продлены в школах России до 2022 года

Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года, сообщает РИА Новости. Постановление об этом главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.

"В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года", - говорится в документе.

Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19.

Согласно правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.