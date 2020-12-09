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Санитарные правила в условиях COVID-19 продлены в школах России до 2022 года

© Sputnik / Антон Уницын
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (891)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201209/1031428792/Sanitarnye-pravila--v-usloviyakh-COVID-19-prodleny-v-shkolakh-Rossii-do-2022-goda.html

Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года, сообщает РИА Новости. Постановление об этом главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.

© Sputnik / Александр Кряжев
В школах России хотят продлить до 2022 года ограничения из-за COVID-19

"В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года", - говорится в документе.

Роспотребнадзор в июле подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19.

Согласно правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (891)

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