Телеканал RT впервые вышел в эфир 10 декабря 2005 года из студии в Москве. Сейчас он - один из самых популярных международных информационных телеканалов в мире.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире, первый эфир прошел 10 декабря 2005 года.

"Нам — 15 лет. Спецслужбы всего мира, выдыхайте. В день рождения обещаем никуда не вмешиваться", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В день своего 15-летия RT представил видеоролик "Зеленая угроза", выполненный в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времен холодной войны. Ироничный ролик рассказывает о том, как защититься от RT-активных волн.

Накануне юбилея RT также выпустил ролик, в котором с помощью технологии "дипфейк" показал, как мировые лидеры одержимы российским телеканалом.

Каждую неделю 100 миллионов человек смотрят телеканал RT в 47 странах мира, согласно исследованию международной компании IPSOS. RT первым в мире из новостных телеканалов преодолел отметку в десять миллиардов просмотров на YouTube, опередивBBC, CNN, Al Jazeera, Euronews, FOX News.

Телеканал получил признание со стороны жюри международной премии International Emmy и выдающихся лиц современности, среди которых Эмир Кустурица, Роджер Уотерс и Оливер Стоун.

За 15 лет вещания RT записал сотни интервью с президентами и первыми лицами. Интервью каналу давали лидеры России, Сербии, Словении, Сирии, Боливии, Венесуэлы, Аргентины, Эквадора и других стран. На RT выходят эксклюзивное шоу с легендой тележурналистики Ларри Кингом, программы лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса, бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа и бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда.

RT — девятикратный финалист самой престижной премии в области телевидения Emmy. RT — обладатель золота Телевизионного фестиваля в Монте-Карло в категории "Лучшая 24-часовая новостная программа". В общей сложности телеканал получил сотни наград международных премий в области медиа и телевидения.