ВОЗ сообщил о стопроцентном росте смертности от COVID-19 в Европе

По данным Университета Хопкинса, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 70 миллионов в субботу 12 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Как заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, уровень смертности от COVID-19 за последние полтора месяца вырос на 60 процентов по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости.

"В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60 процентов", - сказала она.

По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100 процентов.

По данным Университета Хопкинса, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 70 миллионов в субботу 12 декабря.