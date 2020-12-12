Найден фактор, повышающий риск смерти от COVID-19

Для проведения исследования специалисты изучили ДНК более двух тысяч пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Ученые из Эдинбургского университета выявили гены, которые могут усугубить течение болезни у пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщает РИА Новости. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты изучили ДНК более двух тысяч пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, и обнаружили у них аналогичные модификации генов DPP9, TYK2, IFNAR2, а также OAS1, OAS2 и OAS3.

Медики выяснили, что наличие этих генов может привести к нарушению формирования иммунитета и развитию тяжелой формы пневмонии.

По словам ученых, открытие позволит выбирать для лечения пациентов правильные медикаменты, в результате чего будут спасены "десятки тысяч жизней".