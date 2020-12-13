В десяти префектурах Японии обнаружены очаги птичьего гриппа

Первые случаи птичьего гриппа выявили в Японии еще в начале ноября, и с тех пор там было уничтожено 2 миллиона кур, что стало максимальным количеством для одного сезона.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Вспышка птичьего гриппа с подозрением на высокую патогенность зафиксирована в японской префектуре Сига, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо. Это уже десятая префектура в Японии, где уничтожат птицу из-за птичьего гриппа.

Первые случаи были выявлены еще в начале ноября, и с тех пор в Японии было уничтожено 2 миллиона кур, что стало максимальным количеством для одного сезона. До настоящего времени очаги птичьего гриппа обнаружены префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма и Окаяма.

По данным агентства, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми были обнаружены более 50 погибших кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Существуют подозрения о его высокой патогенности.

В хозяйстве будут уничтожены более 11 тысячи птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.

В префектуре Сига в радиусе 10 километров от фермы, где был выявлен вирус птичьего гриппа, находятся еще шесть птицеферм, там выращивают в общей сложности около 58 тысяч кур. В настоящее время сообщений об очагах птичьего гриппа на других фермах не поступало.