Эпидемиолог назвал возможные последствия от перенесенного COVID-19

К сегодняшнему дню первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса "Спутником V" привили уже более 150 тысяч россиян.

СУХУМ, 13 дек -Sputnik. Последствиями перенесенной коронавирусной инфекции могут быть слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, а также головная боль, кашель и чувство жжения в груди, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом сообщает РИА Новости.

"В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания",- сказала Пшеничная.

Она уточнила, что ряд пациентов длительное время жалуются на кашель, другие отмечают чувство жжения в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение, тахикардию.

"Неслучайно существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а поберечь себя, дать время на восстановление организма",- подчеркнула Пшеничная.

Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии превысило отметку в 70 миллионов, более полутора миллиона человек умерли.