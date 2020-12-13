Азербайджан заявил о проведении антитеррористической операции в Карабахе

11 декабря в Гадрутском районе Карабаха произошла перестрелка, инцидент стал первым случаем нарушения перемирия с начала миротворческой операции в Карабахе.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных в Карабахе и возложили ответственность на армянскую сторону, сообщает РИА Новости.

"После объявления режима прекращения огня в соответствии с подписанным 10 ноября заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана остались некоторые армянские вооруженные формирования. В армянских СМИ со ссылкой на официальные круги Армении прошла информация о том, что эти вооруженные отряды заблудились в лесистой местности. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил Российской Федерации с просьбой вывести их с данной территории", - говорится в совместном заявлении Минобороны и Службы государственной безопасности Азербайджана.

Уточняется, что "азербайджанская сторона обеспечила все условия для вывода армянских вооруженных отрядов".

"Военнослужащие миротворческих сил России в тяжелых погодных условиях прибыли на эту территорию и при помощи громкоговорителей обратились к армянским вооруженным отрядам в лесистой местности о принятии необходимых мер для их эвакуации. В целом, военнослужащие миротворческих сил России с ответственностью и высоким профессионализмом выполнили свои обязанности по сохранению режима прекращения огня и эвакуации армянских военных, которых представляют как "заблудившиеся" и "пропавшие без вести", - говорится в заявлении.

Уточняется также, что "вооруженные группировки не покинули территорию, атаковали азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц".

"Так, 26 ноября 2020 года, трое военнослужащих Минобороны Азербайджана были убиты в результате нападения на территории села Сур Ходжавендского района, двое были ранены. 8 декабря вблизи поселка Гадрут погиб один военнослужащий, тяжело ранен сотрудник компании "Azercell" проводящий там работы по установлению связи. Учитывая вышесказанное, Служба госбезопасности Азербайджана была вынуждена провести на этой территории контртеррористическую операцию", - говорится в заявлении.

Там добавляется, что "необоснованные претензии некоторых руководителей в Армении и армянских СМИ к азербайджанской стороне и российским миротворцам недопустимы". Силовые ведомства Азербайджана заявляют, что "Армения должна обеспечить выполнение пунктов трехстороннего заявления, оказать поддержку сохранению режима прекращения огня и обеспечению мира, избегать совершения провокаций при помощи остатков вооруженных сил и целенаправленного нагнетания ситуации, использования этого для внутриполитических целей".

"Азербайджан остается верным пунктам трехстороннего заявления и в условиях тесной координации и сотрудничества продолжает прилагать усилия для обеспечения мира в регионе", - говорится в заявлении.

Ереван накануне заявил, что азербайджанская армия возобновила наступление у двух сел в Карабахе. Минобороны Азербайджана в свою очередь заверило, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается.

Как позже сообщил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил, после инцидента со стрельбой из автоматического оружия в Гадрутском районе Нагорного Карабаха сторонам конфликта было доведено требование о соблюдении режима полного прекращения огня.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.