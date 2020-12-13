Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Картина "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли получила главную премию Европейской киноакадемии как "лучший фильм" года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт академии.

Премия Европейской киноакадемии существует с 1988 года и, согласно замыслу создателей, она противопоставлена американскому "Оскару". Победителю вручается бронзовая статуэтка "Феликс".

Фильм "Еще по одной" принес также премию "лучший актер" Миккельсену и "лучший режиссер" Винтербергу. Премию за лучший сценарий Винтерберг разделил со со-автором картины Тобиасом Линдхольмом. В номинации "лучшая актриса" награды удостоилась Паула Бер за роль в фильме "Ундина", лучшим документальным фильмом признали румынский "Коллектив" (Colectiv).

"Есть лишь одна причина, почему этот фильм был создан и доведен до конца - один блестящий лучик, которого с нами больше нет. Но ее свет - в каждом кадре этого фильма. Я и Томас посвящаем эту награду Иде Винтерберг", - заявил Миккельсен.

Дочь режиссера картины Томаса Винтерберга Ида погибла в аварии в возрасте 19 лет. "Еще по одной" должен был стать ее актерским дебютом, фильм снимался в ее школе с участием ее друзей.

Трагикомедия "Еще по одной" рассказывает историю четырех учителей, решивших проверить теорию о том, что человеку от рождения не хватает алкоголя в крови. "Воодушевленные этой теорией, Мартин и трое его друзей, все уставшие школьные учителя, приступают к эксперименту, чтобы поддерживать постоянный уровень опьянения в течение рабочего дня. Если Черчилль выиграл Вторую мировую войну в тяжелом состоянии алкогольного опьянения, кто знает, что несколько капель могут сделать для них и их учеников? Первые результаты положительные, и небольшой проект учителей превращается в настоящее академическое исследование... в то время как некоторые участники видят дальнейшее улучшение, другие - слетают с катушек", - говорится в описании фильма на сайте киноакадемии.

В этом году премию Европейской киноакадемии вручали в 33-й раз.