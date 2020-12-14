У границ России выявлено на 40% больше самолетов-разведчиков в 2020 году

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил России обнаружили у границ России в 2020 году на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в прошлом году, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

"Радиотехническими войсками в 2020 году выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у российских границ. Это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в уходящем году РТВ удалось засечь и сопроводить более двух миллионов воздушных объектов.

РТВ обеспечивают информацией о воздушной обстановке командование Вооруженных сил РФ, а также пункты управления авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.