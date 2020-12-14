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У границ России выявлено на 40% больше самолетов-разведчиков в 2020 году

© AFP 2019 / Greg Davis
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201214/1031456126/U-granits-Rossii-vyyavleno-na-40-bolshe-samoletov-razvedchikov-chem-v-2020-godu.html

Разведку средств воздушно-космического нападения противника проводят радиотехнические войска ВС России.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил России обнаружили у границ России в 2020 году на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в прошлом году, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

"Радиотехническими войсками в 2020 году выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у российских границ. Это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в уходящем году РТВ удалось засечь и сопроводить более двух миллионов воздушных объектов.

РТВ обеспечивают информацией о воздушной обстановке командование Вооруженных сил РФ, а также пункты управления авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. 


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