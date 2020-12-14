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Эксперт оценил эпидобстановку в регионах России

© Sputnik / Павел Бедняков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (901)
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Sputnik Абхазия
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Прогнозы построены на основе карты регионов России по распространенности COVID-19, собранной из данных официальной статистики.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Ни один из российских регионов не находится в зоне с высоким показателем распространенности COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

На карте регионов России по распространенности COVID-19, на которую ориентируется эксперт, регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения:

  • "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный),
  • "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный),
  • "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный),
  • "светло-красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный);
  • "темно-красные" – больше 1,2 (тяжелый).

Если индекс распространения меньше единицы, распространение затухает, если больше – усиливается.

По словам Тавадяна, основная часть регионов уже находится на плато.

"Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года", - отметил Тавадян.

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Он также подчеркнул, что не стоит ожидать, что сразу после массовой вакцинации показатели заболеваемости и смертности упадут, так как у пандемий долгий спад заболеваемости.

"Уже есть четыре темно-зеленых региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания - Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В стабильной светло-зеленой зоне находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах. В Санкт-Петербурге ситуацию можно оценивать как удовлетворительную. Остаются в светло-красной зоне три региона: Дагестан, Крым, Брянская область. Уже нет ни одного региона в тяжелой ситуации", - сказал Тавадян.

Ученый добавил, что к стабильным регионам относятся: Карелия, Еврейская автономная область, Якутия, Новосибирская область, Бурятия, Коми, Псковская область, Амурская область, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область, Тыва, Оренбургская область, Омская область, Челябинская область, Магаданская область, Алтайский край, Хакасия, Мордовия, Кемеровская область, Мурманская область, Тюменская область, Хабаровский край.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (901)

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