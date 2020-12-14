Стало известно, кто способен дольше всех заражать коронавирусом

По словам врача и телеведущего Евгения Комаровского, наиболее активная фаза распространения коронавируса начинается за двое суток до появления у инфицированного первых симптомов.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Группа людей, у которых подавлен иммунитет, в случае инфицирования коронавирусом дольше остальных остаются заразными, говорится в письме ученых, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

В ходе исследований были изучены 78 образцов у 20 человек с ослабленным иммунитетом, заболевших COVID-19. Из них 15 получали активное лечение или химиотерапию. У 11 человек инфекция протекала в тяжелой форме.

В анализах испытуемых уже в течение 78 дней с момента появления симптомов была обнаружена вирусная РНК, а жизнеспособный вирус обнаружили в десяти из 14 образцов. В образцах биоматериала пяти человек вирус вырастал после восьмого, 17-го, 25-го, 26-го и 61-го дня от начала заболевания.

У пациентов с выраженным подавленным иммунитетом жизнеспособный коронавирус может обнаруживаться как минимум в течение двух месяцев.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что концентрация вируса может быть высокой в верхних дыхательных путях за два-три дня до появления признаков инфекции. Активно распространять вирус заболевшие могут в первую неделю после заражения.