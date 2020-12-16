Эксперты рассказали, за сколько можно отдохнуть на горных курортах России

В прошлом году российские курорты также возглавляли топ продаж среди любителей зимних видов спорта, несмотря на то, что россиянам были доступны путешествия на зарубежные склоны.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Спрос на российские горнолыжные курорты вырос в 1,5 раза, сообщает РИА Новости, со ссылкой на сервис поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

По данным сервиса, лидерами стали "Красная Поляна" и Шерегеш. Сочинский курорт оказался и самым дорогим - средний чек на тур здесь составил 76 604 рубля, что на пять процентов ниже, чем в прошлом году.

Интересно, что в прошлом году, несмотря на то, что россиянам были доступны путешествия на склоны за рубежом, российские курорты также возглавляли топ продаж среди любителей зимних видов спорта — 42 процентов всех горнолыжных туров сезона 2019-2020 в сервисе были проданы по России.

На втором месте по популярности в прошлом году была Андорра, а третье разделили Болгария и Италия.

"Многие из тех, кто привык зимой летать в недоступные сейчас Австрию и Андорру, удивятся качеству инфраструктуры и приятно низким ценам на российских склонах", - рассказывает директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Евгений Гинзбург.

По его словам, операторы пересмотрели свои приоритеты на зимний сезон, открыли новые направления, запустили собственные полетные программы.

Большинство клиентов сервиса (51 процент) выбирают на горнолыжных курортах демократичные варианты размещения - гостевые дома и апартаменты "без звезд". 36 процентов отдыхают в отелях категории две и три звезды. 12 процентов путешественников предпочитают комфортные "четверки". И только один процент туристов на активном отдыхе останавливаются в "пятерках".

Самый дешевый тур на горнолыжный курорт приобрел москвич за 9 907 рублей (включает перелет Москва-Сочи-Москва, проживание и завтраки). За эту сумму он проведет шесть ночей в отеле "Домбай" без питания. В путевку включен перелет туда-обратно и проживание. Самый дорогой обошелся четырем путешественникам в 219 674 рублей. Они проведут в новогодние каникулы пять дней в отеле категории "две звезды" на курорте "Роза Хутор".

Сейчас цены на путевки в декабре на "Красную Поляну" начинаются от 25 тысяч рублей на двоих, с перелетом из Москвы и проживанием (семь ночей) без питания. Встреча Нового года в горах и неделя вдвоем на этом курорте обойдется минимум в 75 тысяч рублей.

Отдохнуть в декабре в Шерегеше туристы могут минимум за 33 тысячи рублей, а встретить Новый год - минимум за 58 тысяч рублей (в стоимость включены перелет и проживание на двоих на неделю). Однако места на чартерные рейсы у большинства туроператоров на декабрь и начало января уже раскуплены.

Цены на Домбай в декабре начинаются от 28 тысяч рублей (в стоимость включены перелет и проживание на два — семь дней). А туры с захватом новогодней ночи - от 43 тысяч рублей.