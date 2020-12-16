Атака на суверенитет: Эрдоган высказался по поводу санкций США из-за С-400

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Санкции Вашингтона против Анкары из-за покупки российских систем ПВО С-400 несовместимы с их союзническими отношениями, это атака на суверенитет Турции, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России.

"Вчера ЕС против нас грозил ввести санкции, потом США… До сегодняшнего дня CAATSA ни к кому не применяли, кроме нас, страны НАТО. Что это за союзничество? Что за это альянс? Какое основание? Турция купила в РФ С-400. А разве Турция у вас не просила системы ПВО? Это решение – нападение на наш суверенитет, средство давления на нас", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он отметил, что Турция неоднократно предлагала США, создать рабочую группу для урегулирования противоречий из-за С-400.

"После вчерашнего решения мы теперь в два раза будем больше работать, чтобы увеличить собственное производство в оборонной промышленности. Мы давно оставили позади день, когда такие санкции нас тормозили", - добавил турецкий лидер.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.