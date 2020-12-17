Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями

Минобороны России неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи, тестируют на Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Минобороны России неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях западные суда пытались приблизиться к территориальным водам Российской Федерации.

Как отметили в НИИДАР, новый комплекс слежения получил рабочее название "Стратегия" и сейчас ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.

Система использует "спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота", отмечают в компании. Также в "Стратегию" поступает информация от загоризонтных радаров, способных засечь надводные цели на дальностях в несколько сотен километров.

Система автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, например, зашедших в Черное море из Средиземного, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Кроме того, "Стратегия" способна анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки.

Еще одна особенность "Стратегии" - она имеет возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, от которых получает информацию.

НИИДАР специализируется на создании радиолокационных станций (РЛС) военного назначения. В частности, институтом разработаны станции системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", загоризонтные станции "Подсолнух" и "Контейнер", другие радары.