Путин: Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию на COVID-19

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию на COVID-19, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о том, как Россия встретила пандемию коронавируса.

Путин рассказал, что в стране за короткие сроки развернули 277 тысяч коек, были построены десятки медцентров, что говорит о способности быстро реагировать на проблему.

"Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса. Россия среагировала когда вспышки коронавируса были в Китае", - напомнил президент.

Также глава государства отметил, что производство масок в России увеличилось в 20 раз, и уточнил, что такое редко где бывает.

Россия оказалась первой страной в мире, которая начала производить вакцину, напомнил президент. Он добавил, что российская вакцина "Спутник V" показала высокую эффективность, и что обязательно сделает прививку сам.

Путин поблагодарил россиян за то, что они в очередной раз показали, что лежит в основе идентичности народа: единение людей в условиях угрозы. Кроме того, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, Россия, по словам президента, достойно отметила 75-летие Победы.