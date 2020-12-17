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Путин: Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию на COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (905)
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг 17 декабря с соблюдением антиковидных мер.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию на COVID-19, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о том, как Россия встретила пандемию коронавируса.

© Sputnik / Владимир Песня
Вакцина "Спутник V" показала эффективность выше 95%

Путин рассказал, что в стране за короткие сроки развернули 277 тысяч коек, были построены десятки медцентров, что говорит о способности быстро реагировать на проблему.

"Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса. Россия среагировала когда вспышки коронавируса были в Китае", - напомнил президент.

Также глава государства отметил, что производство масок в России увеличилось в 20 раз, и уточнил, что такое редко где бывает.

Россия оказалась первой страной в мире, которая начала производить вакцину, напомнил президент. Он добавил, что российская вакцина "Спутник V" показала высокую эффективность, и что обязательно сделает прививку сам.

Путин поблагодарил россиян за то, что они в очередной раз показали, что лежит в основе идентичности народа: единение людей в условиях угрозы. Кроме того, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, Россия, по словам президента, достойно отметила 75-летие Победы.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (905)

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