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Путин оценил вклад властей Украины в урегулирование конфликта в Донбассе

© Sputnik / Сергей Аверин
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Sputnik Абхазия
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В Донбассе все еще продолжаются перестрелки между сторонами конфликта, несмотря на соглашение о перемирии.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Власти Украины ничего не сделали для политического урегулирования в Донбассе, ничего не разблокировано в социальной и экономической сферах, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг 17 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Alexey Kudenko
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"Мы, когда в Париже встречались в рамках нормандского формата, договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это действительно большое достижение, прошел обмен удерживаемыми лицами", - сказал Путин.

"Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано по сути дела в плане политического урегулирования", - подчеркнул российский президент.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.


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