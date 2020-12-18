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Назван научный прорыв 2020 года

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (906)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201218/1031480494/Nazvan-nauchnyy-proryv-2020-goda.html

Уходящий год прошел под знаком борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Силы ученых всего мира были направлены на создание вакцины от COVID-19.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Вакцины от коронавирусной инфекции объявлены главным научным прорывом 2020 года по версии журнала Science.

Издание отметило усилия, которые ученые разных стран приложили к созданию и испытанию с рекордной скоростью вакцин от COVID-19. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Правительства, ученые и некоммерческие организации использовали рекордное количество "денег, усилий и умственных ресурсов на одну и ту же инфекционную болезнь в такой короткий срок", говорится в публикации. 

"Никогда еще исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного и того же противника. Никогда еще столько конкурентов не сотрудничали так открыто и часто. Никогда еще так много кандидатов не продвигались к крупномасштабным испытаниям эффективности практически параллельно", - написало издание.

При этом автор подчеркнул, что вакцин может не хватить даже для самых богатых стран мира, по крайней мере, до весны.

К тому же, по мнению автора статьи, всеобщей вакцинации могут помешать сомнения в препаратах, производственные проблемы и сбои в цепочках поставок, а также мутации коронавируса. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (906)

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