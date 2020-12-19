"Ушли годы": расшифрованы послания самого неуловимого маньяка в истории

На днях группа специалистов расшифровала одну из криптограмм серийного убийцы Зодиака, орудовавшего во второй половине ХХ века в Калифорнии.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Его искали полиция и агенты ФБР, о нем писали книги и снимали фильмы, а оставленные им закодированные послания до сих пор пытаются разгадать ученые.

Вопреки ожиданиям, он не раскрыл имени, однако сообщил о мотивах преступлений и похвастался неуловимостью. История одного из самых загадочных маньяков прошлого столетия, читайте в материале Виктора Званцева для РИА Новости.

Влюбленные парочки

В начале августа 1969-го сразу три калифорнийские газеты опубликовали письмо неизвестного читателя. Тот признался в особо тяжких преступлениях, а также приложил криптограмму, в которой якобы зашифровал свое настоящее имя.

Речь шла о двух нераскрытых убийствах. В декабре 1968-го возле озера Герман нашли тела 17-летнего студента Дэвида Фарадея и его подруги Бетти Лу Дженсен. Полицейские выяснили, что накануне Дэвид, взяв у матери автомобиль, отправился на первое свидание с Бетти. Едва они припарковались на стоянке, подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, приказал выйти из машины, после чего хладнокровно застрелил и молодого человека, и девушку.

Поскольку на тот момент версия о серийном убийце не рассматривалась, полицейские двинулись по привычному пути. Отработали связи погибших, уделив особое внимание экс-бойфренду Бетти, проверили вариант ограбления. Результатов это не принесло, и расследование зашло в тупик.

Спустя шесть месяцев, в июле 1969-го, похожее убийство — у города Вальехо. Жертвы — опять молодые влюбленные, уединившиеся на парковке в салоне автомобиля. Неизвестный приблизился к передней двери, несколько раз выстрелил из пистолета "Люгер", а затем позвонил в полицию из телефонной будки и сообщил о случившемся.

К приезду медиков девушка была мертва, парень едва дышал. В больнице его срочно прооперировали. Придя в себя, он рассказал детективам о нападении, но внешность стрелка описать не смог.

Новый метод

Расследование этого преступления было в самом разгаре, когда редакторы местных газет получили три письма. Они колебались, печатать их или нет, но все же опубликовали. По двум причинам: во-первых, в случае отказа автор угрожал устроить кровавую бойню — убить 12 человек. Во-вторых, рядом с "чистосердечным признанием" напечатали обращение начальника местного полицейского департамента.

© Foto / San Francisco Police Department Письмо Зодиака в газету

Детектив выражал сомнения по поводу правдивости информации, изложенной в письмах, и просил автора указать больше деталей. Так у полицейских могла появиться хоть какая-то зацепка.

Преступник не заставил себя долго ждать — спустя несколько дней газеты вновь получили письма со знакомым почерком. Тогда их автор впервые назвал себя Зодиаком, сообщил известные лишь узкому кругу детективов факты и опять приложил несколько криптограмм, заявив, что выйти на его след удастся только после их расшифровки.

Одну разгадали почти сразу. Это сделали школьный учитель и его супруга. Но никаких личных сведений там не было. В криптограмме говорилось, что, убивая, Зодиак собирает армию рабов.

Спустя полтора месяца маньяк вновь дал о себе знать. Схема преступления прежняя — загородная местность и пара влюбленных в машине. Угрожая пистолетом, Зодиак приказал выйти, связал обоих бельевой веревкой, достал нож и по очереди несколько раз ударил молодых людей.

Затем, оставив на автомобиле рисунок в виде перечеркнутого круга и надпись с датой, позвонил в полицию. Медики застали жертв живыми, но спасти девушку не смогли. Парень сказал, что убийца скрывал лицо капюшоном и темными очками.

"Здесь два варианта: либо парочки подворачивались преступнику случайно, оказавшись не в то время не в том месте, а для него самого не было большой разницы, кого убивать, — рассуждает бывший следователь Амурхан Яндиев, поймавший десятки маньяков и серийных убийц. — С другой стороны, влюбленных он мог выбирать намеренно. Из зависти, связанной, например, с половым бессилием или по каким-то другим причинам".

Игра в кошки-мышки

Последняя жертва Зодиака, согласно официальной версии, — застреленный в голову таксист, тело которого нашли на переднем сиденье автомобиля вечером 11 октября 1969-го. Через несколько минут неподалеку от этого места патруль задержал подозрительного человека, подходившего под описание вероятного убийцы. Однако полицейских сбил с толку диспетчер, сообщивший, что к преступлению якобы причастен афроамериканец.

В итоге подозреваемого отпустили, а Зодиак вскоре вновь разослал письма в местные газеты. В качестве отчета о проделанной "работе" он приложил отрезанный кусок рубашки убитого водителя и сообщил о едва не состоявшемся аресте. В течение еще нескольких лет преступник продолжал забрасывать редакции письмами с угрозами и криптограммами.

По словам экспертов, многие преступники любят играть с правоохранительными органами в кошки-мышки.

"Когда мы ловили Чикатило, в одной ростовской деревне, где жили его мать и сестра, пропала студентка, — вспоминает Яндиев. — Ее нашли мертвой, а в местное почтовое отделение поступила открытка, адресованная родителям погибшей. Без обратного адреса. В ней говорилось, что их дочь далеко не первая и не последняя жертва и что убийце необходимо похоронить десять девочек в лесопосадке. Почерк был намеренно изменен".

К сожалению, после поимки маньяка об этой открытке забыли и не спросили, имел ли он к ней отношение. Следователь уверен: издеваясь над сотрудниками правоохранительных органов и бравируя, преступники тешат собственное эго и пытаются привлечь к своей персоне внимание общественности.

"Сначала я думал, что серийные убийцы боятся огласки, — добавляет Яндиев. — Но, пообщавшись со многими из них, понял, что это не так. Например, маньяк Муханкин буквально кайфовал от того, что рассказывал о преступлениях. Большинство из них — позеры, которые никак не проявили себя в обычной жизни".

Новые письма

Зодиак приписывает себе 37 жертв, однако, по версии следствия, их всего семь: пятеро погибших и двое выживших. В семидесятых серия внезапно прервалась, но расследование продолжилось. Полицейские даже задержали подозреваемого — некого Артура Ли Аллена. Обыскали его дом, ничего не нашли. Причастность к убийствам он категорически отрицал.

Тем временем издатели по-прежнему получали странные письма. Позже выяснилось, что далеко не все они написаны Зодиаком. Детективы говорили, что убийства прекратились либо из-за смерти серийника, либо из-за боязни быть пойманным — после случая с таксистом он мог залечь на дно.

В декабре 2020-го, спустя более 50 лет после первого убийства, группе ученых удалось разгадать одну из криптограмм Зодиака. Однако, вопреки ожиданиям, там не было его имени.

© Foto / San Francisco Police Department Шифр серийного убийцы Зодиака

"Надеюсь вы весело проводите время, пытаясь поймать меня, — вот что написал маньяк. — Но я не боюсь газовой камеры, потому что с ее помощью окажусь в раю, ведь теперь у меня достаточно рабов".

Расследование продолжается. В ФБР надеются идентифицировать серийника с помощью современных технологий, в том числе экспертиз ДНК.