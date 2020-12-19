Гонки в космосе — победа на Земле: зачем китайцам Луна и Марс

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Несмотря на технологическую войну с США, космическая программа КНР бурно развивается: исследовательский зонд уже летит на Марс, страна проводит запуски чаще всех в мире и планы у Пекина грандиозные. Сможет ли Китай догнать и перегнать американцев в безвоздушном пространстве, читайте в материале Софьи Мельничук для РИА Новости.

Историческая миссия

Зонд "Чанъэ-5" доставил два килограмма лунного грунта. Впервые с 1976 года, когда советская "Луна-24" привезла 170 граммов. Правда, порода, добытая китайским зондом, младше — из более поздней геологической эпохи.

Капсула "Чанъэ-5" приземлилась на полигоне во Внутренней Монголии, что ознаменовало заключительный этап программы зондирования Луны, которую запустили 16 лет назад. В прошлом году историческую миссию осуществляла автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-4". "Это впечатляющее достижение", — отметил тогда успехи китайских коллег Джим Байденстайн, администратор НАСА. А начиналось все с "Чанъэ-1", выведенного на околземную орбиту.

Теперь лунный грунт попадет в пекинскую лабораторию Китайского национального космического управления. Там специалисты попытаются узнать что-то новое о спутнике Земли, раскрыть мистерии вулканической активности и метеоритных ударов последних нескольких миллиардов лет, сообщало агентство Синьхуа. Образцами поделятся и с другими странами.

Космическое планы

Чанъэ — это китайская богиня Луны. По легенде, она отведала эликсир бессмертия, который приготовили для ее мужа, и ее унесло на Луну. С тех пор она обречена там на одиночество. Хотя один компаньон у нее все же был — лунный нефритовый заяц Юйту. В его честь назвали луноход в миссии "Чанъэ". В ноябре "лунный заяц" прислал панорамные снимки с обратной стороны спутника — это первый земной объект, попавший туда.

Любопытно, что на видеозаписях с места, где приземлился "Чанъэ", заметили пробегающего рядом с зондом зверька. На кадрах камеры ночного видения он получился белым, и в китайском интернете решили, что его следует считать зайцем.

Предстоят новые миссии и исследования, заявил Пэй Чжаою, заместитель директора Центра лунных исследований и космических программ. По его словам, Китай намерен создать на Луне постоянную научно-исследовательскую станцию. "Мы надеемся на сотрудничество с другими странами, эта станция могла бы стать общей платформой для лунной разведки и технологических экспериментов", — отметил он. И подчеркнул, что КНР ни с кем не соревнуется.

Впереди еще по меньшей мере восемь лунных миссий в этом десятилетии, исследование южного полюса спутника, доставка астронавтов на Луну и другие проекты.

В обход МКС и НАСА

Американцы в прошлом году запустили программу "Артемида" — тоже названную в честь богини Луны, только греческой. В США обещают отправить астронавтов на спутник Земли уже в 2024-м. Администрация Дональда Трампа также хотела закрепить право добычи полезных ископаемых "соглашениями Артемиды" — без Китая и России.

Пекин отставать не собирается — наоборот, наверстывает упущенное.

Пока на севере страны ждали приземления лунного зонда, из провинции Сычуань отправили в космос спутники-близнецы, которые будут исследовать гравитационные волны и отголоски далеких космических событий. Всего в уходящем году Китай провел 34 запуска — больше, чем любая другая страна. К 2035-му Пекин планирует построить солнечную электростанцию на орбите.

В июле взял курс на Марс зонд "Тяньвэнь-1". Достичь цели — равнины Утопия — он должен в феврале 2021-го. "Тяньвэнь" буквально переводится как "вопросы к небу" — это образ космического прорыва, превращения Китая в ведущую космическую державу. По пути зонд сделал несколько "селфи" в открытом космосе, которые опубликовали в День основания КНР, 1 октября.

Причем опытом США китайцы воспользоваться не могут. Еще в конце прошлого века их отлучили от МКС. НАСА запретили сотрудничать с Пекином, в 2011-м конгресс принял соответствующий закон. Граждан КНР не пустят на объекты НАСА, в китайских спутниках не должно быть американских компонентов.

Но это и не так важно, отмечает в разговоре с РИА Новости Василий Кашин, заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. "В ряде отраслей, связанных с ракетным космическим комплексом, в Китае сформировались собственные военно-промышленные школы в 1970-1980-е. Они отставали по технологическому уровню, но двигались вперед самостоятельно. Например, в конструировании баллистических ракет", — говорит он.

Кроме того, до середины 1990-х у китайцев были совместные проекты и с американцами, и с европейцами. Тогда же началось мощное сотрудничество с Россией и Украиной.

"Пекин скупал у Украины советскую документацию, приглашал к себе специалистов по ракетостроению. До сих пор в России КНР заказывает большие объемы НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — Прим. ред.) по отдельным темам. Плюс абсорбирование массива открытых данных со всего мира", — уточняет Василий Кашин.

Эксперт заключает: "Потенциал Китая растет очень быстро. Он уже второй в мире по масштабам промышленности и спутниковой группировки, догоняет американский".

Наперегонки к звездам

Независимый специалист по политике в технологической сфере Павел Лузин указывает, что в космосе есть конкуренция, но каждая страна развивается в своей парадигме.

"Штаты боятся не того, что Китай на Луну полетит, а что им бросают вызов на Земле. Пекин ориентирован на развивающиеся страны, он создает альтернативное лидерство, в том числе в космосе, и Вашингтон это напрягает", — подчеркивает собеседник агентства.

Для Китая космос, помимо прочего, — политический инструмент. "Пекин говорит всему миру: "Вы не обязаны следовать за Западом и его моделью, работайте с нами. Это может быть некомфортно, зато мы не будем задавать лишних вопросов про права человека, например", — поясняет Лузин.

Не заинтересованы китайцы и в МКС, потому что планируют создать собственную модульную комическую станцию. "Американцы, европейцы и россияне, когда подписывали соглашение об МКС, дали добро на взаимозависимость в космосе. Но у Пекина другой подход, — рассуждает Лузин. — Для китайцев космическая деятельность — обмен активами. Сотрудничество может быть равноправным при условии, что партнер предоставит очень нужные Китаю технологии и продукцию для копирования. При этом китайцы полностью будут контролировать проект".

Эксперт не исключает сотрудничества между США и Китаем, напоминая, что и Договор о космосе 1967 года подписывали на фоне холодной войны. Об этом на излете второго президентского срока говорил Джордж Буш — младший, однако тогда Пекин отреагировал прохладно.

Пока на официальном уровне в США твердят лишь о собственном лидерстве в "возрождающуюся эпоху исследования космоса". Однако независимость китайской космической программы может стать проблемой: как узнать, на что способен конкурент. Да и на другой вопрос, куда более важный, нет однозначного ответа — захочет ли сам Пекин в будущем сотрудничать с Вашингтоном.