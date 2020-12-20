В Британии заявили о новой мутации коронавируса на 70 процентов заразнее

Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом глава британского правительства отметил, что пока нет данных, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

О том, что британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, и он распространяется быстрее, ранее на этой неделе сообщил глава минздрава Соединенного королевства Мэтт Хэнкок.

В субботу главный врач Англии профессор Крис Уитти подтвердил, что новая мутация коронавируса распространяется "невероятно быстро" и требует от граждан еще более тщательного соблюдения мер предосторожности.

В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.