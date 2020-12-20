11:50 20 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.32
  • EUR89.83
Поиск

В Британии заявили о новой мутации коронавируса на 70 процентов заразнее

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (908)
107 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/0e/1031459626.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201220/1031489650/V-Britanii-zayavili-o-novoy-mutatsii-koronavirusa-na-70-protsentov-zaraznee.html

Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом глава британского правительства отметил, что пока нет данных, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
ВОЗ сообщил о стопроцентном росте смертности от COVID-19 в Европе

О том, что британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, и он распространяется быстрее, ранее на этой неделе сообщил глава минздрава Соединенного королевства Мэтт Хэнкок.

В субботу главный врач Англии профессор Крис Уитти подтвердил, что новая мутация коронавируса распространяется "невероятно быстро" и требует от граждан еще более тщательного соблюдения мер предосторожности.

В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (908)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Коронавирус в мире и ожидание Нового года: самые яркие фото недели
Пробка из оленей
Водитель на Ямале попал в пробку из оленей
График выплат российских пенсий в Абхазии: декабрь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться