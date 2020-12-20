Россиянин получил иск за свет на миллион рублей

Ранее в декабре Совет Федерации одобрил закон, который запрещает указывать в рекламе приборов информацию о том, что они могут искажать данные счетчиков учета услуг ЖКХ.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Компания "Читаэнергосбыт" подала в суд на жителя Забайкальского края России за безучетное потребление электроэнергии на один миллион 14 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Сомнения в правильности учета электричества вызвало кратное снижение потребления по сравнению с предыдущими периодами.

"Визуально прибор учета был технически исправным, однако по результатам проверки было установлено, что в прибор вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта", — говорится в сообщении Черновского районного суда.

Мужчина не признал исковые требования, однако суд первой инстанции постановил взыскать с него более 960 тысяч рублей. По решению апелляционной инстанции сумма снизилась до 393,6 тысячи рублей.