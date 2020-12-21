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Жители Земли смогут увидеть соединение Сатурна и Юпитера впервые за 794 года

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Sputnik Абхазия
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Две планеты сближаются на небе, видимом с Земли, каждые 20 лет, но так близко, чтобы фактически превратиться в одно светило, Юпитер и Сатурн подходят друг к другу очень редко.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Юпитер и Сатурн соединятся на небосводе впервые за 794 года вечером 21 декабря, сообщает РИА Новости по данным Московского планетария.

"Редкое соединение Юпитера и Сатурна 21 декабря … Эта яркая "звезда солнцестояния" – редчайшее соединение на небосводе двух планет гигантов Юпитера и Сатурна. В последний раз так близко они были видны на небе Земли 794 года назад – 4 марта 1226 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увидеть это явление будет сложно, но возможно. Соединение двух планет на небе, которое произойдет довольно низко над горизонтом, может спрятать облачность. Кроме того, явление будет не очень продолжительным, наблюдать его можно будет сразу после захода Солнца с 16.20 мск до 18.20 мск.

© AP Photo / Cai Yang/Xinhua
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Смотреть нужно на юго-запад, недалеко от того места, где заходит Солнце. Причем лучше всего светила будут видны в 17.30 мск. В целом наблюдения можно будет продолжать весь декабрь, уточнили в Планетарии.

"21 декабря 2020 года Юпитер и Сатурн примут участие в великом соединении: планеты будет разделять всего 6 угловых минут (1/5 часть диска Луны) и они будут видны невооруженным глазом как яркая двойная звезда. Планеты также будут видны в одном поле зрения в бинокль и любительский телескоп", - отмечается в сообщении.

Астрономы уточнили, что две планеты сближаются на небе, видимом с Земли, каждые 20 лет. Но так близко, чтобы фактически превратиться в одно светило, Юпитер и Сатурн подходят друг к другу очень редко. До следующего сближения, впрочем, ждать придется меньше, оно состоится 15 марта 2080 года.

До этого близкое соединение произошло 16 июля 1623 года, когда планеты-гиганты прошли в пределах пяти угловых минут друг от друга. Однако тогда планеты находились в пределах 13 градусов от Солнца, и яркие солнечные лучи сделали явление невозможным для наблюдения астрономами. 25 августа 1563 года планеты сблизились до пяти угловых минут, а на две угловые минуты они подходили друг к другу 6 марта 372 года. Еще ближе на 1,3 угловых минуты Юпитером подобрался к Сатурну 7 октября 1793 года до нашей эры.


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