Путин призвал к международной кооперации для победы над коронавирусом

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Чтобы приблизить момент окончания борьбы с коронавирусом, важно использовать все возможности международной кооперации, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Важно использовать все возможности международной кооперации, для того чтобы максимально приблизить тот момент, когда опасная инфекция будет, наконец, побеждена. И мне очень приятно, что российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень, уже внесли заметный вклад в эту общую задачу", - сказал Путин в ходе видеоконференции, поздравляя Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компанию "Р-Фарм" с подписанием меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что недавно на саммите G20 об этом много говорилось, и практически все выступающие сошлись во мнении о необходимости объединять усилия для борьбы с коронавирусом.