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Путин призвал к международной кооперации для победы над коронавирусом

© Sputnik / Алексей Никольский
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Национальный исследовательский центр имени Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве для борьбы с коронавирусом.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Чтобы приблизить момент окончания борьбы с коронавирусом, важно использовать все возможности международной кооперации, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Никольский
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"Важно использовать все возможности международной кооперации, для того чтобы максимально приблизить тот момент, когда опасная инфекция будет, наконец, побеждена. И мне очень приятно, что российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень, уже внесли заметный вклад в эту общую задачу", - сказал Путин в ходе видеоконференции, поздравляя Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компанию "Р-Фарм" с подписанием меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что недавно на саммите G20 об этом много говорилось, и практически все выступающие сошлись во мнении о необходимости объединять усилия для борьбы с коронавирусом.


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