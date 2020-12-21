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Абхазскую платежную систему АПРА "World" начали принимать в Турции

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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По данным Национального банка Абхазии, держатели карт АПРА "World" в 2020 году совершили операции в 144 городах России, а также за пределами России - в Ереване, Минске и Ташкенте.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Крупнейшие банки Турции начали обслуживать национальные карты АПРА "World", сообщает Нацбанк Абхазии.

Продолжая работу, направленную на расширение географии приема абхазских платежных карт АПРА "World", национальная платежная система провела в Турции опытно-промышленную эксплуатацию кроссистемных операций. В ее рамках были успешно проведены авторизация, клиринг и расчеты для операций, совершенные в терминальной сети двух крупнейших банков Турции - "Is Bank" (Ишбанк) и "Ziraat Bank" (Зираат банк).

Макет новой карты Апра
© Foto / Нацбанк Абхазии
География обслуживания карт АПРА “World” увеличилась в 2020 году

Эквайринговая сеть (безналичная оплата товаров и услуг картой - прим.) "Ишбанка" насчитывает порядка шести тысяч 500 банкоматов и 400 000 точек по приему банковских карт. Терминальная сеть "Зираат банка" составляет семи тысяч 200 банкоматов и порядка 500 тысяч точек, принимающих банковские карты, уточняется на сайте Банка страны.

На сегодняшний день, карты АПРА "World" принимаются на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Армения и Республики Турция.

По данным Национального банка Абхазии, держатели карт АПРА "World" в 2020 году совершили операции в 144 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Астрахани, Пензе, Екатеринбурге, Омске, Перми, Сургуте, а также за пределами России - в Ереване, Минске и Ташкенте.

Самыми популярными направлениями для держателей карт стали Сочи и Москва, а самым удаленным городом, где использовались карты АПРА, оказался Владивосток.

 


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