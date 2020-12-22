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"Растут из галактического центра": что обнаружил российский "Спектр-РГ"

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Sputnik Абхазия
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Телескоп eROSITA на борту российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" открыл гигантские структуры, растущие из центра Галактики.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Очертаниями они напоминают загадочные "пузыри Ферми", наблюдаемые в гамма-диапазоне. Ученые связывают эти объекты с выбросом энергии в центре Млечного пути, эквивалентной вспышкам ста тысяч сверхновых, пишет Татьяна Пичугина для РИА Новости.

© AP Photo / Cai Yang/Xinhua
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Космический туман рассеивается

В 2010-м две независимые научные группы выявили на основе данных телескопа Fermi-LAT некие образования по обеим сторонам от плоскости нашей Галактики, как бы растущие из ее центра. Они невидимы в оптическом диапазоне, их обнаружили по гамма-излучению.

Этот "туман Ферми" (Fermi haze) совпадал по расположению и очертаниям с "микроволновым туманом", открытым несколькими годами ранее по данным зонда NASA WMAP, наблюдавшим реликтовое излучение Вселенной. Спутник ESA Planck подтвердил эти результаты. Стало понятно, что речь идет об одном и том же явлении, излучающем в разных диапазонах электромагнитного спектра.

Впоследствии выяснилось, что туман этот не простой — объемный, с четкими краями. То есть это, скорее, пузыри, наполненные газом. Согласно основной гипотезе, от пузырей Ферми исходит синхротронное излучение, порождаемое высокоэнергичными электронами, ускоренными магнитными галактическими полями. По другой версии, гамма-излучение — от ускоренных протонов или ядер элементов, взаимодействующих с газом. Тогда должны образовываться высокоэнергичные нейтрино. И если их поймать, теория подтвердится экспериментально. Пока это не удалось.

Происхождение пузырей Ферми — также вопрос дискуссионный. От других микроволновых структур в нашей Галактике, возникших из-за ударных волн от вспышек сверхновых, их излучение отличается большей жесткостью. Возможно, это следствие особо мощных вспышек или галактических ветров, активности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути или усиленного звездообразования в ее окрестностях. Обсуждали даже аннигиляцию темной материи.

Две пары пузырей в Галактике

Пузыри Ферми — один из самых интересных объектов современной астрофизики. Эта крупнейшая гамма-излучающая структура в небе пока уникальная. Ничего похожего в других частях Вселенной не нашли. В 2016 году российские и германские ученые обнаружили в данных Fermi-LAT гамма-структуры в гало галактики Андромеды (M31), но коллаборация Ферми не подтвердила, что это пузыри.

И вот сенсация: пузыри в нашей галактике увидела обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле прошлого года "Роскосмосом" совместно с Европейским космическим агентством. На ее борту два телескопа, работающие в рентгеновском диапазоне, — ART-XC (4-12 килоэлектронвольт) и eROSITA (0,3-2,3 кэВ). Они составляют самые подробные рентгеновские карты всего неба.

Обсерватория "Спектр-РГ" — единственный рентгеновский аппарат, расположенный в точке Лагранжа L2, за пределами орбиты Луны. Научный руководитель миссии — академик Рашид Сюняев. Телескоп eROSITA сделали в Германии, в Институте внеземной физики Общества имени Макса Планка, телескоп ART-XC имени М. Н. Павлинского — в России в ИКИ РАН совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ. "Спектр-РГ" провел пока два раунда полного сканирования неба. В следующие три года предстоит еще шесть обзоров. Эти данные послужат основой самой подробной на данный момент рентгеновской карты видимой части Вселенной.

© CC0
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На карте по данным первого обзора eROSITA видны более миллиона точечных рентгеновских источников, из которых 80 процентов — активные ядра галактик, остальные — звезды Млечного Пути с активными коронами. Предварительный анализ выявил там также примерно 20 тысяч протяженных объектов. Среди них астрономы обнаружили удивительную новую деталь: огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, занимающую существенную часть Южного неба.

Эта структура симметрична уже известному пятну под названием Северный полярный шпур — соответственно, в Северном небе. Первым его увидел в радиодиапазоне в 1990-е предшественник eROSITA — немецкий рентгеновский телескоп ROSAT.

"Вместе они образуют пару пузырей, которые растут из галактического центра", — пишут ученые из России и Германии в статье, опубликованной на днях в Nature.
Считалось, что Северный полярный шпур образован ударной волной от вспышки ближайшей к нам сверхновой. Однако новые данные заставляют в этом усомниться.

На рентгеновской карте неба "пузыри eROSITA", как назвали обе структуры авторы работы, представлены очень детально. Они похожи на пузыри Ферми и накладываются на них. Вероятно, связаны друг с другом общим происхождением. Но есть ряд отличий. Пузыри Ферми эллиптические, а открытые eROSITA — почти сферические, с радиусом вдоль плоскости Галактики шесть-семь килопарсек, высотой — 14 килопарсек. Кроме того, они гораздо больше — их угловые размеры сравнимы с галактическим диском. Примечательны также яркие края. Это напоминает следы ударных волн от мощных выбросов из центра нашей галактики. Заметна граница с пузырями Ферми.

По размерам и температуре газа пузырей eROSITA ученые вычислили, что на их образование затрачено 1056 эрг энергии, что соответствует вспышкам ста тысяч сверхновых. Это согласуется с оценками энергии вспышек в активных центрах других галактик. В большинстве, включая нашу, находятся сверхмассивные черные дыры. Сейчас объект Стрелец А* в центре Млечного Пути проявляет себя очень слабо, но пару десятков миллионов лет назад он мог быть активен.

Независимо от того, что послужило причиной надувания пузырей eROSITA и Ферми, ученые отмечают их проникновение в гало — невидимые коконы, окутывающие галактики. Гало состоит из разреженного газа, пыли, редких звезд и темной материи. Ударные волны, вызванные активностью в ядре галактики, возмущают гало, надувают пузыри раскаленного газа. Это, в свою очередь, порождает рентгеновское излучение, доступное нашим наблюдениям. Чтобы весь газ в пузырях eROSITA остыл, нужно почти двести миллионов лет — на порядок больше, чем возраст этих структур.


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