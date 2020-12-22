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Гражданка России, находящаяся в федеральном розыске, задержана на границе с Абхазией

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
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Женщина следовала из Абхазии в Россию и была остановлена при прохождении паспортного контроля на пропускном пункте "Адлер".

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали гражданку России, находящуюся в федеральном розыске за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодасркому краю.

Женщина проходила паспортный контроль на пропускном пункте "Адлер", когда была выявлена сотрудниками Погрануправления.

Правонарушительница передана в установленном законом порядке инициатору розыска.

Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю отмечает, что за прошедшие месяцы 2020 года в пунктах пропуска через российско-абхазскую границу было выявлено более 90 лиц, находившихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

 


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