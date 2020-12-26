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Число случаев COVID-19 в России превысило три миллиона

© Sputnik / Евгений Биятов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (923)
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За сутки в России зарегистрировали 29 258 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии в России превысило три миллиона (3 021 964( человек, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19. 

Из 29 258 новых случаев коронавируса, зарегистрированных за сутки в России, 15,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 567 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 185 человек.

За все время пандемии умерли 54 226 человек, выздоровели более 2,4 миллиона. Темп прироста держится на уровне процента.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии на 25 декабря выросло до 8350. Выздоровели 6686 человек, скончались 107 человек.

По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии приближается к 80 миллионам, свыше 1,75 миллиона человек умерли.

Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (923)

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