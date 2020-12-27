Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке Турции

Город Элязыг на востоке Турции часто становится эпицентром землетрясений. В январе этого года в результате подземных толчков погиб 41 человек.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. На востоке Турции в районе города Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,3 около 10:00 по московскому времени, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в зоне землетрясения нет. Оценка возможного ущерба продолжается.

Землетрясение произошло на глубине 15,94 километра. Толчки ощущались и в других близлежащих районах.

В конце января в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8. Тогда погиб 41 человек, более 1,6 тысячи пострадали. В результате подземных толчков были в разной степени повреждены более пяти тысяч домов, 378 жилых зданий полностью разрушены.

Элязаг пострадал и в феврале: в результате очередного землетрясения, эпицентр которого находился на территории Ирана, погибли несколько жителей востока Турции.