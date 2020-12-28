Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений

В настоящее время, по словам вице-премьера России, продолжается работа по формированию пакета новых контрактов по экспорту.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Юрия Борисова.

"Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

Борисов уточнил, что продолжается работа по формированию пакета новых контрактов.

"Он у нас постоянно в пределах 45-55 миллиардов, а объемы выручки на рынке вооружений всегда колеблются от 14 до 15 миллиардов", - отметил вице-премьер России.