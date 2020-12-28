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IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День третий

Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201228/1031531194/Rossiya-vypolnila-v-2020-godu-vse-plany-po-eksportu-vooruzheniy.html

В настоящее время, по словам вице-премьера России, продолжается работа по формированию пакета новых контрактов по экспорту.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Юрия Борисова.

"Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

Борисов уточнил, что продолжается работа по формированию пакета новых контрактов.

"Он у нас постоянно в пределах 45-55 миллиардов, а объемы выручки на рынке вооружений всегда колеблются от 14 до 15 миллиардов", - отметил вице-премьер России.


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