Судно с рыбаками затонуло в Баренцевом море, судьба 17 человек неизвестна

Информация о происшествии с судном "Онега" в акватории Баренцева моря поступила утром в понедельник.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое, сообщает РИА Новости по данным МЧС России.

Информация о происшествии с судном "Онега" (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник.

По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

"Экипаж 19 человек. Спасены два человека", - говорится в сообщении МЧС.

Сейчас рыбаков ищет экипаж судна "Войково", дополнительно к месту направлены три судна.