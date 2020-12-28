Затонувшее в Баренцевом море судно вело рыболовный промысел вблизи Новой Земли

Кораблекрушение произошло в понедельник 28 декабря утром, на борту судна находились 19 человек, спасены двое.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Судно "Онега", затонувшее в Баренцевом море, вело рыболовный промысел вблизи Новой Земли, сообщает РИА Новости по словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

По данным МЧС России, кораблекрушение произошло 28 декабря утром, на борту судна находились 19 человек – на данный момент спасены только двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

"Плохая новость пришла сегодня утром. Дежурный … о затоплении рыболовецкого судна "Онега" МК 0331. Порт приписки судна, принадлежащего РК имени Калинина (Приморский район Архангельской области), — Мурманск, рыболовный промысел судно вело в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли", - написал Цыбульский в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, судьба 17 моряков по-прежнему неизвестна. К месту крушения вышли два судна, принадлежащие рыболовецкому колхозу имени Калинина, "работает МЧС".

Координацию работ ведет Морской спасательный подцентр, уточняет пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. По тревоге поднята группа пловцов-спасателей, при необходимости их направят к месту крушения.

Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки - Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.